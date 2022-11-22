МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что ожидает замедления темпов повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США учетной ставки уже на декабрьском заседании. ФРС может повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, сообщил Reuters

"Мы можем замедлиться по сравнению с 75 (базисными пунктами) на следующем заседании", — заявила она в интервью телеканалу CNBC.

Местер добавила, что дальнейшие шаги со стороны монетарного регулятора США должны определяться, исходя из развития ситуации в американской экономике, и подчеркнула, что ФРС необходимо больше "хороших новостей", которые смогут подтвердить, что инфляция в стране снижается.

Валютные инвесторы ожидают в среду публикации протокола последнего заседания Федрезерва, состоявшегося в начале месяца, в котором обычно излагаются общие положения в отношении экономики страны. Из этого они хотят понять дальнейшие шаги ФРС.

Пока же инвесторы все больше полагаются на продолжение ужесточения монетарной политики регулятора. По данным CME Group, большинство аналитиков полагает, что по итогам декабрьского заседания ФРС повысит учётную ставку по меньшей мере ещё на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. А жёсткая кредитно-денежная политика позитивна для соответствующей валюты.