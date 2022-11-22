МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Банк России актуализировал перечень активов для страховщиков РФ при расчете капитала, включив права требования к белорусским перестраховщикам с полным государственным участием и ряд других активов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора об указании, зарегистрированном Минюстом РФ. ЦБ предупредил россиян о новой схеме аферистов

"Банк России адаптировал вступающие в силу требования под сложившуюся рыночную ситуацию", — отметили в пресс-службе.

"В частности, актуализирован перечень активов, стоимость которых учитывается страховщиками при расчете капитала: в этот перечень дополнительно включены права требования к белорусским перестраховщикам с полным государственным участием (вне зависимости от их рейтинга), подпавшие под санкции платежи от европейских расчетных центров "Евроклир Банк" и "Клирстрим Бэнкинг" и от международных перестраховщиков, аффинированное золото в слитках и ряд других активов", — уточнили там же.

Также смягчены требования к учету суброгаций (переход к страховщику права на требование компенсации убытков) по каско и уточнены требования к учету исходящего перестрахования при расчете капитала. Дополнительно скорректированы требования к расчету маржи платежеспособности и к величине капитала, резервируемого на покрытие рыночных и кредитного рисков, сказали в ЦБ.

Кроме того, указание Банка России корректирует ранее установленные требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, которые должны соблюдаться с 1 января. Указание принято в связи с переносом сроков обязательного применения страховщиками Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 17 "Договоры страхования" и новых правил подготовки финансовой отчетности по МСФO-17, а также в связи с работой перестраховочного пула по ОСАГО, пояснили агентству в пресс-службе ЦБ.