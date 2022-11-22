МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Банк России формализовал для Национальной системы платежных карт (НСПК) порядок обслуживания "пластика" временно ушедших из страны международных платежных систем, официально предоставив оператору ряд новых прав, следует из решения совета директоров ЦБ. Эксперт рассказала, что ни в коем случае нельзя делать с найденной картой

В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в стране. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК — оператор платежной системы "Мир". Однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах теперь не доступны.

Решение совета директоров Банка России, опубликованное сегодня, теперь формально наделяет НСПК частью функций, связанных с работой карт международных платежных систем внутри России.

"Установить, что АО "НСПК"… выполняет по переводам денежных средств с использованием международных платежных карт… функции принятия правил, регулирующих взаимодействие между кредитными организациями и АО "НСПК", между кредитными организациями при осуществлении переводов денежных средств с использованием международных платежных карт; обеспечения возможности кредитным организациям эквайринга международных платежных карт, включая определение порядка присвоения торгово-сервисным предприятиям кодов видов деятельности", — сказано в сообщении регулятора.

Также НСПК сможет определять размеры вознаграждений, выплачиваемых кредитными организациями по карточным операциям, и порядок досудебного урегулирования споров по вопросам выпуска и обслуживания карт.