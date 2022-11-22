ЦБ: правительство абсорбирует ликвидность банков на 287 миллиардов рублей 23-29 ноября
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 23 по 29 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 287 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 16 по 22 ноября, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 169 миллиардов рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,077 триллиона рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 64 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,007 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 22 ноября) в объеме 2,86 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/banks/20221122/838905913.html