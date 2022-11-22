МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 23 по 29 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 287 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Банк России отметил активизацию практики вторичных санкций

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 16 по 22 ноября, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 169 миллиардов рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,077 триллиона рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 64 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,007 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 22 ноября) в объеме 2,86 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.