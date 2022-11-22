МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций о включении долга перед "Трастом" в размере более 214,8 миллиарда рублей в третью очередь реестра требований кредиторов "Открытие Холдинга", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд привлек к ответственности пятерых экс-топов "Русского торгового банка"

Обязательства у должника возникли по нескольким кредитным договорам 2016-2017 годов. Первоначальными кредиторами в них выступали сам "Траст", "Рост банк", банк "Открытие", а первоначальными заемщиками – либо сам "Открытие Холдинг", либо его 100%-ная дочка "Открытие Капитал", но впоследствии права кредитора по всем договорам перешли к "Трасту", а единственным заемщиком стал "Открытие Холдинг".

Включение этого долга в реестр на общих основаниях оспаривал кредитор "Открытие Холдинга" — банк ВТБ. По его мнению, требования "Траста" как аффилированного с должником лица должны быть субординированы, то есть понижены в очередности по сравнению с требованиями независимых кредиторов.

Суды с этими доводами не согласились. Так, Девятый арбитражный апелляционный суд, отклоняя жалобу ВТБ, отметил, что "Трасту" были переданы "активы, в том числе, осложненные сделками связанных, аффилированных лиц в целях преследования публичной цели — возвращения денежных средств в бюджет Российской Федерации".

"Лишение права на участие в делах о банкротстве по существу лишает "Траст" возможности выполнять свои функции", — говорится в постановлении апелляции. Апелляционный суд согласился с выводом первой инстанции о том, что "банк "Траст" создан для достижения целей, установленных Банком России по оздоровлению экономики, и, следовательно, его требования не могут быть понижены".

"Открытие Холдинг" (ранее – финансовая корпорация "Открытие") предоставлял банковские, инвестиционно-банковские, брокерские услуги и услуги управления активами, бывший основной акционер банка "Открытие". Суд в июле признал компанию банкротом по ее собственному заявлению о банкротстве. Общая сумма требований кредиторов, внесенных в реестр, превышала 920 миллиардов рублей.

Основные кредиторы "Открытие Холдинга" – банк "Открытие" с требованиями в реестре на 292,5 миллиарда рублей, банк "Траст" (289,3 миллиарда), представители владельцев облигаций "Вега-Инвест" (262,1 миллиарда) и НКО "АО НРД" (56,6 миллиарда), банк ВТБ (13,6 миллиарда рублей). В сентябре банк "Траст" предъявил к "Открытие Холдингу" требование еще на сумму около 107,4 миллиарда рублей, его обоснованность суд проверит в декабре.