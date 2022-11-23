МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Разница между ценой продажи и покупки наличного доллара в банках Москвы снизилась и вернулась на уровень начала года, проанализировал для РИА Новости данные кредитных организаций начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Доллар США слабеет на фоне повышения склонности инвесторов к риску

"Разница между ценой продажи и покупки наличного доллара в банках Москвы снизилась до 25 копеек, лучшая цена покупки — 63,60, лучшая цена продажи – 63,85 рублей за доллар. Такой спред был характерен для периода до СВО", — отметил аналитик.

После объявления частичной мобилизации спред достигал уровня 5 рублей, еще более высокие спреды были в конце февраля – начале марта, рассказал Осадчий. При этом снижается и разница между наличным и безналичным курсом доллара, в первую очередь, за счет снижения курса наличного доллара, добавил он.

"Снижение спреда и удешевление наличного доллара связано с арбитражом – переводом относительно дешевых безналичных долларов за рубеж и ввозом относительно дорогих наличных долларов из-за рубежа", — пояснил аналитик.

В конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что спреды курсов продажи и покупки наличной валюты в России увеличились в связи с тем, что страна столкнулась с серьезными ограничениями по поступлению наличной валюты. При этом ЦБ РФ не собирается вмешиваться в политику банков по установке цены на продажу и покупку наличной валюты.