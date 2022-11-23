МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Во вторник цены на природный газ в США колебались в районе 2-недельного максимума. Опасения по поводу возможной забастовки железнодорожных работников США нивелировали прогнозы менее холодной, чем обычно погоды, которая может ослабить потребность в отоплении. Цены на газ в Европе превысили 1350 долларов за тысячу кубов

Из-за потенциальной забастовки поставки угля на электростанции могут быть сорваны, что поспособствует более активному использованию газа для генерации электроэнергии.

Участники рынка по-прежнему сомневаются в том, что СПГ-терминал Freeport возобновит работу в середине декабря, как и планируется.

Компания Freeport пока еще не подала заявку о возобновлении работы терминала в Управление по безопасности трубопроводов и опасным материалам (PHMSA) Министерства транспорта США.

Декабрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили торги с повышением на 0,3 цента, по 6,779 доллара за млн БТЕ. Котировки достигли максимума закрытия с 7 ноября второй день подряд.

С начала года котировки природного газа на NYMEX прибавили около 84%.

В Европе газ торговался по 38 долларов за млн БТЕ, а в Азии — по 29 долларов за млн БТЕ.