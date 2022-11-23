МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ реализовал возможность международных переводов в Системе быстрых платежей, на сегодня подключены 12 иностранных банков, заявил замдиректора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко. ЦБ формализовал работу с картами ушедших платежных систем

"С июля этого года реализована возможность трансграничных переводов через иностранные банки-косвенные участники. На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана", — сказал он, выступая на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют ее, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.