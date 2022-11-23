МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал Росбанку в аресте денежных средств в размере более 111 миллионов рублей на открытых в нем счетах АО "Хоневелл", "дочки" американской военно-промышленной корпорации Honeywell International, следует из опубликованного определения суда. "Интеррос" передал Благотворительному фонду Потанина часть акций Росбанка

Обеспечительные меры Росбанк запрашивал в рамках рассмотрения своего иска к АО "Хоневелл" о взыскании этой суммы. Основания исковых требований в материалах суда пока не уточняются.

Суд, отказывая в принятии мер, пояснил, что истец не доказал возможность причинения ему значительного ущерба, а также затруднительность или невозможность исполнения будущего судебного акта в случае их непринятия. Предварительные слушания по делу назначены на январь.

Ранее арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Росбанка к другой подконтрольной Honeywell International российской структуре – ООО "ЮОП" – о взыскании более 2,2 миллиарда рублей. В том деле суд со второй попытки принял-таки меры по обеспечению иска, арестовав денежные средства ответчика в пределах суммы исковых требований.

В своем обращении в суд Росбанк заявил, что Honeywell International – одна из крупнейших военно-промышленных компаний мира, обслуживающая государственный военный заказ США. Она, в частности, "производит двигатели для танков Abrams, которые поставляют в Украину для ведения боевых действий". Если обеспечительные меры не будут наложены, отмечал Росбанк, ответчик сможет перечислять деньги Honeywell International и они "неизбежно будут направлены на обслуживание государственного военного заказа США".

Honeywell занимается созданием электронных систем управления и автоматизации производственных процессов. Основным видом деятельности АО "Хоневелл" с уставным капиталом более 5 миллиардов рублей в ЕГРЮЛ указана "торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями".

Росбанк раньше входил во французскую банковскую группу Societe Generale, которая в мае продала банк и свой страховой бизнес в России холдингу "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина.