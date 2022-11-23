ЦБ заявил о высокой интенсивности хакерских атак на банки
Глава департамента ЦБ Уваров заявил о высокой интенсивности хакерских атак на банки
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Интенсивность хакерских атак на кредитно-финансовую сферу России по-прежнему высокая, заявил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на конференции Ассоциации российских банков.
Он напомнил, что пиковые нагрузки на сектор были зафиксированы весной, так, в марте число кибератак возросло в 20 раз, а в мае – 80 раз.
"В настоящее время фон атак остается по прежнему высоким, повышенным, как и в предыдущие отчетные периоды, и одним из основных типов атак остаются DDoS-атаки — отказ в обслуживании", — заявил Уваров.
По предварительным данным, за третий квартал этого года количество этих атак превышает аналогичный показатель прошлого года практически в два раза, отметил он.
"Мы фиксируем также увеличение на четверть по сравнению с показателем прошлого года числа атак с использованием вредоносного программного обеспечения", — указал Уваров.
https://1prime.ru/banks/20221123/838922979.html
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