МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Интенсивность хакерских атак на кредитно-финансовую сферу России по-прежнему высокая, заявил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на конференции Ассоциации российских банков. Киберэксперт раскрыл самые опасные пароли

Он напомнил, что пиковые нагрузки на сектор были зафиксированы весной, так, в марте число кибератак возросло в 20 раз, а в мае – 80 раз.

"В настоящее время фон атак остается по прежнему высоким, повышенным, как и в предыдущие отчетные периоды, и одним из основных типов атак остаются DDoS-атаки — отказ в обслуживании", — заявил Уваров.

По предварительным данным, за третий квартал этого года количество этих атак превышает аналогичный показатель прошлого года практически в два раза, отметил он.

"Мы фиксируем также увеличение на четверть по сравнению с показателем прошлого года числа атак с использованием вредоносного программного обеспечения", — указал Уваров.