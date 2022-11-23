Nikkei: Банк Японии проведет испытания цифровой иены с крупными японскими банками
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Банк Японии следующей весной начет испытания с тремя крупными банками и региональными банками Японии с намерением выпустить цифровую иену. Об этом газета Nikkei сообщила в среду.
Центральный банк может в 2026 году принять решение об эмиссии цифровой валюты после проверки этой темы в течение двух лет на предмет того, возникнут ли проблемы с депозитами или со снятием средств с банковских счетов.
https://1prime.ru/banks/20221123/838924455.html
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