МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Банк Японии следующей весной начет испытания с тремя крупными банками и региональными банками Японии с намерением выпустить цифровую иену. Об этом газета Nikkei сообщила в среду. Япония опубликовала статистику по товарообороту с Россией за октябрь

Центральный банк может в 2026 году принять решение об эмиссии цифровой валюты после проверки этой темы в течение двух лет на предмет того, возникнут ли проблемы с депозитами или со снятием средств с банковских счетов.