МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Кибермошенники похитили у клиентов российских банков в третьем квартале примерно на 24% больше денег, чем годом ранее, — почти 4 миллиарда рублей, сообщил Банк России. Мошенники стали чаще использовать мессенджеры для фишинга

"Количество случаев хищения денежных средств у граждан в третьем квартале 2022 года по сравнению с таким же периодом прошлого года снизилось на 10,3%, до 229,8 тысячи. В то же время общий размер ущерба, нанесенный злоумышленниками, вырос на 23,9%, почти до 4 миллиардов рублей", — говорится в релизе ЦБ.

Так, согласно данным регулятора, объем переведённых средств без согласия клиентов составил 3,973 миллиарда рублей, тогда как в третьем квартале 2021 года такой ущерб составил 3,2 миллиарда.

При этом доля социальной инженерии в общем количестве хищений выросла до 54,1% с 41% третьем квартале прошлого года.

"По итогам прошлого года и с начала 2022 года доля социальной инженерии в общем количестве хищений у граждан снижалась. Тем не менее в июле-сентябре наблюдалась обратная динамика, особенно при оплате товаров и услуг в интернете", — отметили в ЦБ.