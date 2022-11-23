МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Доля возмещенных средств, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, в прошедшем квартале снизилась до 3,4% с 7,7% в годовом выражении, следует из материалов Банка России. Киберэксперт раскрыл самые опасные пароли

По данным регулятора, в третьем квартале у клиентов банков было похищено почти 4 миллиарда рублей. При этом доля социальной инженерии в общем количестве хищений составила 54,1% после 41% в третьем квартале прошлого года.

"Динамика социальной инженерии, когда человек самостоятельно переводит мошенникам деньги или сообщает им данные банковской карты, напрямую влияет на размер средств, которые банки возвращают клиентам: в третьем квартале доля возврата составила 3,4% (134,3 миллиона рублей) от общей суммы хищений", — говорится в сообщении.

При этом, согласно данным ЦБ, за третий квартал 2021 года такая доля возвращенных средств от всего объема похищенного составила 7,7%.

"Сейчас банки по закону не обязаны возвращать деньги в таких случаях. Банк России вместе с участниками рынка и экспертами предлагает изменить законодательство, чтобы люди могли рассчитывать на возврат денег даже тогда, когда они были введены в заблуждение и поэтому перевели средства на счета злоумышленников. Такой законопроект уже рассматривается в Госдуме", — прокомментировал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.