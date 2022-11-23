МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Банк России в третьем квартале инициировал блокировку более 280 тысяч телефонных номеров, с которых звонили мошенники, это в 10 раз превышает показатель прошлого года, сообщил регулятор. Юрист раскрыл, какая личная подпись может оказаться опасной

"В третьем квартале Банк России инициировал также блокировку более 280 тысяч телефонных номеров, которые использовались для противоправных действий. Это превышает аналогичный показатель прошлого года в 10 раз. В большинстве случаев киберпреступники звонили гражданам с мобильных номеров", — сказано в сообщении.

Также в третьем квартале Банк России инициировал блокировку 3932 противоправных сайтов, а всего за девять месяцев — более 10 тысяч, что почти на 68% больше, чем годом ранее.

"За время пандемии потребители привыкли к онлайн-покупкам, и киберпреступники продолжают этим пользоваться. Для обмана людей они создают поддельные сайты финансовых организаций или известных магазинов", — пояснил ЦБ.

По данным регулятора, в третьем квартале у клиентов банков было похищено почти 4 миллиарда рублей. При этом доля социальной инженерии в общем количестве хищений составила 54,1% против 41% третьем квартале прошлого года.