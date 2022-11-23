МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк получил разрешение индийского регулятора на открытие второго офиса в стране — в городе Мумбаи, планирует открыть его в 2023 году, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Резидентам продлили запрет покупать доли иностранных компаний

"Да, мы получили разрешение регулятора на открытие офиса в Мумбаи и планируем его открыть в 2023 году", — сказал он журналистам в кулуарах международной конференции Сбербанка AI Journey.

Сегодня у банка есть филиал в Нью-Дели, который работает с 2010 года. В прошлом году индийская "дочка" была докапитализирована, и в настоящее время ее собственный капитал достиг 100 миллионов долларов.

Зампред правления банка Анатолий Попов в сентябре говорил, что Сбербанк хочет в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи и для этого отправил соответствующий запрос местному регулятору.