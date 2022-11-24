МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк по итогам 2022 года рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 триллиона рублей, что приведет к росту портфеля на 15,9%, при этом в 2023 году при условии завершения льготной программы на новостройки портфель может вырасти на 9,3%, поделился прогнозом глава банка Герман Греф.

"По итогам 2022 года ожидаем выдачи ипотечных кредитов "Сбера" на сумму 2,45 триллиона рублей", — сказал он журналистам в кулуарах международной конференции Сбербанка AI Journey.

По данным "Сбера", объем выданной банком в 2021 году ипотеки составил 2,9 триллиона рублей. Таким образом, снижение выдач за год составит около 15,5%.

В текущем и следующем годах портфель ипотеки банка вырастет, подчеркнул Греф. "Прогноз роста портфеля по "Сберу" за 2023 год — 9,3%, это при условии отмены программы "Господдержка-2020",…за 2022 год — 15,9%", — сказал он.