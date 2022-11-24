МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк выступает за дифференцированный подход к регулированию рассрочки в зависимости от ее размера, готовит предложения для обсуждения с ЦБ и профессиональным сообществом, заявил глава банка Герман Греф.

Вывеска на здании Центрального банка РФ.

Банк России отметил восстановление рынка потребительского кредитования

"Рынок рассрочки еще молод, но растет очень быстро, поэтому сейчас самое время задуматься о его регулировании. При этом мы считаем, что важно разделить подходы к регулированию для операторов небольших рассрочек на товары и услуги и крупных рассрочек", — сказал он журналистам в кулуарах международной конференции Сбербанка AI Journey.

Греф отметил, что банк выступает за "мягкое регулирование", которое позволит, с одной стороны, защитить потребителя, а с другой — не поставит под угрозу развитие рынка рассрочек.

"Как раз сейчас готовим свои предложения, которые хотим вынести на обсуждение с ЦБ и сообществом провайдеров рассрочки для принятия оптимального решения для всех участников", — сказал он.

Банк России в середине ноября сообщил, что разработал подходы к регулированию рассрочки без оформления кредитного договора: предлагает запретить устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия рассрочки, ввести обязанность раскрывать ее стоимость, а также считает необходимым предоставлять "период охлаждения" для отказа от услуги вместе с возвратом товара.