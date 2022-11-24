МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк выступает за дифференцированный подход к регулированию рассрочки в зависимости от ее размера, готовит предложения для обсуждения с ЦБ и профессиональным сообществом, заявил глава банка Герман Греф. Банк России отметил восстановление рынка потребительского кредитования

"Рынок рассрочки еще молод, но растет очень быстро, поэтому сейчас самое время задуматься о его регулировании. При этом мы считаем, что важно разделить подходы к регулированию для операторов небольших рассрочек на товары и услуги и крупных рассрочек", — сказал он журналистам в кулуарах международной конференции Сбербанка AI Journey.

Греф отметил, что банк выступает за "мягкое регулирование", которое позволит, с одной стороны, защитить потребителя, а с другой — не поставит под угрозу развитие рынка рассрочек.

"Как раз сейчас готовим свои предложения, которые хотим вынести на обсуждение с ЦБ и сообществом провайдеров рассрочки для принятия оптимального решения для всех участников", — сказал он.

Банк России в середине ноября сообщил, что разработал подходы к регулированию рассрочки без оформления кредитного договора: предлагает запретить устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия рассрочки, ввести обязанность раскрывать ее стоимость, а также считает необходимым предоставлять "период охлаждения" для отказа от услуги вместе с возвратом товара.