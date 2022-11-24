МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Мошенники вернулись к схемам, при которых убеждают потенциальную жертву подключить чужую карту, якобы для "спасения" средств, к сервисам для бесконтактной оплаты на мобильном устройстве, сообщили РИА Новости в банке ВТБ. Мошенники стали чаще использовать мессенджеры для фишинга

"Специалисты ВТБ зафиксировали возобновление мошеннических сценариев, в рамках которых злоумышленники просят клиентов подключить стороннюю банковскую карту к Pay-сервисам для бесконтактной оплаты на мобильном устройстве, что упрощает легенду мошенников и позволяет вывести деньги на свои счета", — говорится в сообщении.

Так, аферисты звонят под видом сотрудников банков и сообщают клиенту о необходимости перевести его деньги на якобы безопасный счет для защиты средств. Для этого пользователя просят скачать один из существующих сервисов для оплаты со смартфона и добавить в него данные чужой банковской карты или якобы "безопасного" счета, а затем – перевести туда деньги. Для этого клиента просят воспользоваться банкоматом с модулем беспроводной передачи данных по технологии NFC, через который жертва и пополняет счет мошенников, добавили в ВТБ.

До февраля этого года злоумышленники активно использовали сервисы бесконтактной оплаты для хищения средств, но весной из-за технических проблем в их работе такая угроза потеряла свою актуальность, пояснил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Сейчас банки в России во многом восстановили такую возможность, и мошенники спешат воспользоваться этим. "Распространены случаи, когда по просьбе мошенников пользователи открывали удаленный доступ к своим смартфонам с помощью специальных приложений и в результате теряли средства", — заключил он.

По данным ВТБ, число мошеннических атак на клиентов банка с начала года превысило 6,8 миллиона – это в три раза больше, чем за весь прошлый год. Во второй половине года их активность стала сокращаться, а фокус – смещаться на "гибридные" способы воздействия на клиентов: мошенники одновременно используют и общение по телефону, и фишинговые ресурсы. Также банк фиксирует кратный рост активности мошенников в интернете, в том числе в социальных сетях.