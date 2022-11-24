МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на снятие необоснованного запрета на банковское обслуживание интернет-ресурсов, отдельные страницы которых включены в реестр как содержащие запрещенную к распространению в РФ информации. ЦБ не будет продлевать послабления банкам по информационной безопасности

Это позволит исключить необоснованный запрет на банковское обслуживание ряда клиентов (например, крупных платформ: VK, Avito и т.п.), отдельные страницы которых включены в единый реестр, но при этом доступ к соответствующему доменному имени, указателю страницы сайта не ограничен, указывается в пояснительной записке.

Сейчас банки и финансовые организации должны отказывать в обслуживании интернет-ресурсам, если у них есть страница, попавшая в единый реестр с информацией, распространение которой запрещено в России. При этом в реестре по каждому такому случаю размещается информация в том числе о мерах по наличию либо отсутствию ограничений доступа к этому интернет-ресурсу.

На практике бывают ситуации, когда отдельные страницы крупных информационных сервисов и платформ включены в единый реестр, но при этом доступ к доменному имени или иным указателям страниц сайта не ограничен. Банки же вынуждены отказывать в обслуживании лицам, оказывающим услуги с использованием сайта, если его доменное имя или любой указатель страницы сайта (даже не относящийся непосредственно к деятельности такого лица) содержатся в едином реестре.

Законопроектом, внесенным группой депутатов и сенаторов, предлагается в "антиотмывочном" законе определяющим для отказа в обслуживании сделать блокировку доменного имени сайта или его страницы, а не их внесение в реестр с запрещенной информацией.