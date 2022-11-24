МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. "Тинькофф" увеличил порог для карточных и брокерских счетов, в том числе ИИС, в случае превышения которого начинает взиматься комиссия за обслуживание счета, в 10 раз для долларов и в пять раз для евро — до 100 тысяч условных единиц. Об этом сказано в сообщении группы. Группа "Тинькофф" отчиталась о падении прибыли в 4,6 раза

"С 24 ноября 2022 года "Тинькофф" увеличивает порог взимания платы за хранение валюты (долларов и евро) на карточных и брокерских счетах, в том числе ИИС. Если раньше комиссия взималась при превышении порога в 10 тысяч долларов и 20 тысяч евро, то с 24 ноября этот порог повышается до 100 000 у.е. в валюте счета", — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале.

Также сообщается, что новые условия распространяются на все тарифы "Тинькофф" и "Тинькофф инвестиций". Сам размер комиссии остается прежним — 0,25% в месяц. Она списывается ежедневно, если превышается порог.

В июне "Тинькофф банк" ввел комиссию за обслуживание валютного счета: при балансе свыше 10 тысяч условных единиц комиссия составляла 1% в месяц. Затем плата за обслуживание валютных счетов была снижена с 8 сентября вдвое — до 0,25% в месяц. При этом в начале ноября порог для взимания комиссии был повышен вдвое для евро — до 20 тысяч евро.