МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк заработал каждый шестой рубль в 2021 году благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту. Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта

"Сбер", как мне известно, одним из первых начал активное внедрение технологий искусственного интеллекта, что называется, опробовал многое из того, что возможно было, на себе. И результаты действительно очень хорошие, я бы сказал, впечатляющие: в прошлом году каждый шестой рубль прибыли был заработан благодаря технологиям искусственного интеллекта, позволившим кардинально повысить удобство и качество сервисов "Сбера" для граждан и для корпоративных клиентов, для бизнеса", — сказал он.