МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. После ожидаемого в конце года завершения программы льготной ипотеки на новостройки россиянам, решившим приобрести квартиру на первичном рынке в кредит, придется ежемесячно выплачивать за нее около половины семейного дохода, подсчитали специалисты сервиса по поиску недвижимости "Циан" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. В ВТБ спрогнозировали рост средней ставки по ипотеке в России

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря, и не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья. Компании проанализировали как изменится в случае завершения программы ипотечная нагрузка на семейный бюджет в 25 крупных российских городах. Для расчетов бралась средняя стоимость новой квартиры площадью 54 квадратных метра, срок ипотеки 25 с половиной лет, размер первоначального взноса 15%.

"В среднем по крупным российским городам по льготной ипотеке семья отдает около 39 тысяч рублей, при отмене господдержки платеж составит половину (47%) дохода и вырастет до 52 тысяч рублей", — говорится в совместном сообщении компаний.

Сейчас, пока еще действует программа льготной ипотеки, самая большая финансовая нагрузка на семейный бюджет (в среднем более 40%) зафиксирована в Казани, Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

"При отмене господдержки и стандартной ставке 10,4% в среднем сверх прожиточного минимума у семьи будет оставаться 15,6 тысячи рублей против 28,5 тысячи при льготной ипотечной ставке, то есть – почти в два раза меньше", — указывается пресс-релизе компаний.

В результате, отмечается в нем, произойдет дальнейшее смещение покупательского спроса на "вторичку". При этом даже при пролонгации программы в 2023 году не стоит ждать сохранения прежнего эффекта льготной ипотеки, учитывая прогнозный уровень инфляции по итогам текущего года (13,2%) и реальный рост предлагаемых зарплат за год (+6%), подчеркивается в сообщении.