МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предостерег главу Сбербанка Германа Грефа от обмана, а также порекомендовал ему внимательно "следить за потерями". Путин призвал создать новую систему международных платежей

На проводимой банком конференции по искусственному интеллекту Греф представил для выступления сотрудника Института искусственного интеллекта Семена Буденного.

"Семен Буденный — не Семен Михайлович", — российский лидер.

"Нет, но родственник", — пояснил Греф.

Сотрудник опроверг слова главы банка и пояснил, что не является родственником полководца.

"Меня обманули, сказали, что родственник", — констатировал Греф.

"Нехорошо, когда руководителя Сбера обманывают. Внимательно следите за возможными потерями", — отреагировал российский лидер на слова Грефа.