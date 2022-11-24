МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предостерег главу Сбербанка Германа Грефа от обмана, а также порекомендовал ему внимательно "следить за потерями".

Президент РФ В. Путин принял участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"

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На проводимой банком конференции по искусственному интеллекту Греф представил для выступления сотрудника Института искусственного интеллекта Семена Буденного.

"Семен Буденный — не Семен Михайлович", — российский лидер.

"Нет, но родственник", — пояснил Греф.

Сотрудник опроверг слова главы банка и пояснил, что не является родственником полководца.

"Меня обманули, сказали, что родственник", — констатировал Греф.

"Нехорошо, когда руководителя Сбера обманывают. Внимательно следите за возможными потерями", — отреагировал российский лидер на слова Грефа.