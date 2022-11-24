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Путин предостерег главу Сбербанка от обмана
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. Президент России Владимир Путин предостерег главу Сбербанка Германа Грефа от обмана, а также порекомендовал ему внимательно "следить за потерями". На проводимой банком... ПРАЙМ, 24.11.2022
банки, финансы, экономика, новости, владимир путин, герман греф, сбербанк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предостерег главу Сбербанка Германа Грефа от обмана, а также порекомендовал ему внимательно "следить за потерями".
На проводимой банком конференции по искусственному интеллекту Греф представил для выступления сотрудника Института искусственного интеллекта Семена Буденного.
"Семен Буденный — не Семен Михайлович", — российский лидер.
"Нет, но родственник", — пояснил Греф.
Сотрудник опроверг слова главы банка и пояснил, что не является родственником полководца.
"Меня обманули, сказали, что родственник", — констатировал Греф.
"Нехорошо, когда руководителя Сбера обманывают. Внимательно следите за возможными потерями", — отреагировал российский лидер на слова Грефа.