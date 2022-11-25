МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд дополнительно привлек к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося в 2018 году Темпбанка, оцениваемым примерно в 11,7 миллиарда рублей, троих его бывших руководителей, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части постановления суда. Окружной суд в Москве отменил прекращение банкротства авиакомпании "Полет"

До этого арбитражный суд Москвы признал ответственным за крах банка только его экс-председателя правления Михаила Гаглоева. Апелляционный суд, рассмотрев жалобу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на определение первой инстанции, установил основания для привлечения также советника предправления Александра Донскова, членов правления и акционеров Владимира Ерибекова и Елены Апанасенко. Таким образом, требования АСВ оказались удовлетворены в полном объеме.

По мнению АСВ, эти трое ответчиков тоже были контролирующими лицами банка, поскольку по доверенности от Гаглоева подписывали кредитные договоры с техническими заемщиками, а потери главным образом по этим сделкам и привели к банкротству банка. Суд первой инстанции, однако, пришел к выводу, что Донсков, Ерибеков и Апанасенко, действуя по доверенности от Гаглоева, не были инициаторами заключения этих договоров и не получали никакой выгоды от них.

Суд в июне привлек к субсидиарной ответственности одного Гаглоева. Размер взыскания будет определен по окончании расчетов с кредиторами банка. В заявлении о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, поданном в феврале 2020 года, АСВ просило взыскать солидарно с четырех ответчиков чуть более 11,7 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы признал Темпбанк банкротом в ноябре 2018 года. На тот момент его активы оценивались в 2,3 миллиарда рублей, обязательства – в 13,6 миллиарда. Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством банка, в Генпрокуратуру, МВД и СК.

По данным РИА Рейтинг, Темпбанк по величине активов до отзыва лицензии занимал 164-е место в банковской системе России. Банк вел деятельность в Иране и Сирии, в связи с чем находился под "сирийскими" санкциями США с мая 2014 года. Кузьминский суд Москвы в марте 2020 года заочно выдал санкцию на арест Гаглоева и Апанасенко. Им заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 (присвоение или растрата), они объявлены в международный розыск.