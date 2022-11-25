МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Жители Москвы предложили тысячу вариантов наименований Face Pay на русском языке, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

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Сбер вернет SberPay для бесконтактной оплаты на смартфонах Android

"Недавно прошел первый этап конкурса на лучшее название Face Pay на русском языке. Всего вы прислали нам 1000 вариантов — скоро определим 5 финалистов. За победителя вы проголосуете на портале "Активный гражданин" — он получит 3 года бесплатных поездок в городском транспорте по системе биометрической оплаты", — сказано в сообщении.

В десятку самых необычных названий вошли: "Угадайка", "Сезам", "Бармалей", "Метролик", "Зеркальце", "Узнавашка", "Мордашка", "Распознавайка", "Не Заяц", "Опля!".