ПЕКИН, 26 ноя — ПРАЙМ. Народный банк (ЦБ) Китая с 5 декабря снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,25 процентного пункта, говорится в заявлении ЦБ. Китай приложит усилия для снижения влияния пандемии на экономику

После этого средневзвешенная норма обязательных резервов для китайских финансовых учреждений составит около 7,8%. Снижение нормы резервирования направлено на поддержание разумной и достаточной ликвидности при реализации политических мер по стабилизации экономики.

Соответствующие меры вводятся на фоне большого давления на экономику в связи с очередным ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, где уже третий день подряд выявляют рекордное число зараженных COVID-19.

По прогнозам регулятора, снижение нормы обязательных резервов позволит высвободить на рынок около 500 миллиардов юаней (около 70 миллиардов долларов) долгосрочной ликвидности.

Мера не будет распространяться на ряд финансовых компаний, для которых уже действует ставка обязательных резервов в 5% — самая низкая среди всех финансовых учреждений.