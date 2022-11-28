МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Анализ претензий потребителей к банкам по теме кредитных каникул для мобилизованных и их родственников показывает, что ошибок со стороны кредитных организаций мало и они быстро исправляются, что же касается жалоб граждан на форумах, они говорят о все еще невысоком уровне финансовой грамотности: потребители не осознают, что кредитные каникулы — это не амнистия и платить по кредиту все равно нужно, заявила РИА Новости руководитель фонда "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Россиян предупредили о риске переводов денег между своими счетами

"Анализ претензий потребителей к банкам по теме кредитных каникул для мобилизованных и их родственников показывает, что уровень правовой и финансовой грамотности населения все еще ниже необходимого уровня. К сожалению, часть потребителей не осознают, что кредитные каникулы — это не амнистия и не бесплатный период. Платить всё равно нужно, просто размер платежа снижается", — прокомментировала она жалобы, оставленные на специализированных форумах.

"Также многие забывают, что любые меры поддержки в нашей стране предоставляются только заявительным порядком, а не безусловным. Даже если об этих мерах объявил президент", — добавила Лазарева. Но поведение граждан объяснимо — родственники мобилизованных находятся в тревожном состоянии и не всегда могут сориентироваться, отметила эксперт.

При этом она сообщила, что человеческий фактор и ошибки со стороны сотрудников банков тоже имеют место. "Но таких случаев крайне мало и, опять же, банки стремятся оперативно ситуацию исправить. В целом, можно сказать, что обоснованных жалоб по теме кредитных каникул очень мало, и это положительная тенденция", — сообщила эксперт.

В сам же фонд не поступило ни одной жалобы по теме кредитных каникул, добавила она.

Сейчас мобилизованные граждане и их родственники имеют право на получение кредитных каникул по потребительским кредитам (займам), полученным до мобилизации или участия в СВО. Такие каникулы предоставляются на время службы по контракту либо мобилизации или на период участия в спецоперации, увеличенные на 30 дней. Этот льготный период продлевается на время лечения в стационаре при ранении или заболевании, полученном во время СВО.