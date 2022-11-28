МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Проблемы с кредитными каникулами мобилизованным, с которыми сталкиваются граждане, в основном носят информационный и технический характер, несколько десятков жалоб были обоснованными, и почти все вопросы по ним урегулированы – каникулы предоставлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Эксперт отметила малое число жалоб по теме кредитных каникул

"В Банк России поступают обращения по поводу предоставления кредитных каникул (мобилизованным — ред.). Мы видим, что проблемы в основном носят информационный и технический характер – либо банкам требовалось определенное время на доработку их IT-систем, либо сотрудники банков или заявители недостаточно информированы об условиях кредитных каникул и порядке их предоставления", — говорится в сообщении.

Так, основная часть поступивших в регулятор обращений по кредитным каникулам мобилизованным – это фактически запросы по применению закона. В ЦБ в частности напомнили, что по закону автоматизированная проверка статуса мобилизованного банками через информационную систему ФНС заработала только с 23 ноября.

"Несколько десятков обращений являются обоснованными жалобами – и чаще всего проблемы были связаны с доработкой программного обеспечения, в других случаях – с запросом подтверждающих документов. По каждой жалобе проводится разбирательство, на данный момент практически все они урегулированы, каникулы заемщикам предоставлены", — сообщили в регуляторе.

Если мобилизованный или его родственники столкнулись с отказами в предоставлении каникул, в затягивании решения по ним, с необоснованными требованиями, нужно обратиться в Банк России, напомнил ЦБ. "Мы проверим эту информацию и либо дадим заявителю необходимые разъяснения, либо примем надзорные меры к банку или другой финансовой организации, если увидим, что она нарушает право мобилизованных на получение кредитных каникул", — говорится в сообщении.

Сейчас мобилизованные граждане и их родственники имеют право на получение кредитных каникул по потребительским кредитам (займам), полученным до мобилизации или участия в СВО. Такие каникулы предоставляются на время службы по контракту либо мобилизации или на период участия в спецоперации, увеличенные на 30 дней. Этот льготный период продлевается на время лечения в стационаре при ранении или заболевании, полученном во время СВО.