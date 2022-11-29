МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Переводы из России в Казахстан в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 18,6%, до 5,6 миллиарда рублей, проанализировал для РИА Новости данные Национального банка республики начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Россия и Казахстан договорились укреплять сотрудничество в энергетике

"В октябре 2022 года из России в Казахстан были направлены денежные переводы на сумму 5,6 миллиарда рублей, тогда как месяцем ранее, в сентябре — 4,8 миллиарда рублей, а в августе – 4,3 миллиарда рублей. Таким образом, основной прирост денежных переводов, связанный с частичной мобилизацией, пришелся на октябрь", — сообщил аналитик.

Основной канал денежных переводов из России в Казахстан – платежная система "Золотая Корона", отметил эксперт. В целом за октябрь через нее в Казахстан было переведено 6,4 миллиарда рублей, что составляет 64,8% от общего объема переводов из-за рубежа в эту республику по всем системам денежных переводов, указал Осадчий. Он добавил, что большая часть операций пришлась на переводы из РФ.

Выросло в октябре в Казахстане и количество карт в обращении, их стало больше на 912,5 тысячи штук, тогда как в сентябре прирост составлял 872,8 тысячи, а в августе — 286,8 тысячи. "Таким образом, в сентябре и октябре резко выросло количество карт в обращении, что также может быть связано с притоком россиян в Казахстан", — заключил Осадчий.

По данным РИА Новости, которое ранее изучило доступную статистику центробанков, объем денежных переводов из России в государства СНГ и Грузию в сентябре резко вырос на фоне частичной мобилизации. Абсолютным лидером роста по итогам сентября стал Казахстан: переводы из России в эту страну за год выросли более чем в десять раз.