МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Вклады в российских банках в 2022 году в среднем оформляют люди в возрасте 62 лет, а накопительные счета предпочитают россияне среднего возраста, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого есть у РИА Новости. Аналитик назвал вклады, от которых стоит держаться подальше

"Средний возраст владельца вклада в январе-октябре 2022 года составил 61 год… Накопительными счетами, по данным банка, чаще всего пользуются более молодые россияне. Так, средний возраст их держателя с января по октябрь 2022 года — 42 года", — выяснили аналитики, проанализировав все вклады и накопительные счета за 10 месяцев 2021 и 2022 года.

Они отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года возраст держателей вкладов уменьшился с 62 лет до 61 года, а вот среднестатистический владелец накопительного счета стал старше — возраст увеличился с 41 года до 42 лет.

При этом общее число классических депозитов в этом году в несколько раз выше, чем накопительных счетов. Вклады выбирают из-за более стабильной и высокой гарантированной ставки. "Накопительный счет используют клиенты, на руках у которых на короткий срок оказалась большая сумма денег…. Проще говоря, это вклад с процентами немного ниже, чем по срочным депозитам, но без ограничений на внесения и снятия денежных средств", — объяснили аналитики.

Также аналитики подсчитали, что женщины больше мужчин предпочитают открывать вклады: за 10 месяцев 2022 года доля вкладов, оформленных женщинами, составила 60% от общего числа вкладов, а мужчинами — 40%. В то же время мужчины проявляют больший интерес к накопительным счетам: их оформили 53% мужчин против 47% женщин.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко отмечает, что "в текущей ситуации лучшим решением для обычных людей будет сберегать средства на рублевых депозитах", однако при значительном объеме сбережений, их стоит диверсифицировать в несколько валют, например, юань. "К Новому году возможны традиционные акционные предложения от банков, однако… не стоит ждать, что ставка по таким акционным вкладам будет существенно превышать текущий уровень ставок по банковским вкладам. Поэтому если у вас есть свободные деньги, то вполне разумно вложить их уже сейчас", — заключил он.