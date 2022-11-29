МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Акции Credit Suisse упали до нового рекордного минимума — ниже 3 швейцарских франков. Инвесторов не заинтересовали права подписки на новые акции убыточного кредитора. Американские фондовые индексы умеренно снижаются, акции Amazon растут

На момент написания статьи акции Credit Suisse подешевели на 3,3% до 2,912 франка, в то время как подписные права во второй день торгов на швейцарской бирже опустились в цене на 22% до 0,112 франка.

Увеличение капитала, которое инвесторы одобрили в прошлую среду, нужно этому проблемному банку для финансирования плана оптимизации. Это попытка восстановиться после самого серьезного кризиса за 166-летнюю историю Credit Suisse.

По данным S&P Market Intelligence, пятилетние дефолтные свопы Credit Suisse — форма страхования для держателей облигаций — подскочили до нового рекордного максимума в 403 базисных пункта.