МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ НАМЕРЕН СОДЕЙСТВОВАТЬ РАСШИРЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ И НАРАЩИВАНИЮ ИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КРЕДИТОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ — ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20221129/838992306.html
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ НАМЕРЕН СОДЕЙСТВОВАТЬ РАСШИРЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ И НАРАЩИВАНИЮ ИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КРЕДИТОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ — ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20221129/838992306.html
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