МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ЦБ ВМЕСТЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ИНВЕСТОРОВ — ЦБ

ЦБ И КАБМИН РФ НАМЕРЕНЫ УЛУЧШАТЬ МЕХАНИЗМ ИИС, В ТОМ ЧИСЛЕ УВЕЛИЧИТЬ ЛИМИТ ЕЖЕГОДНЫХ ВЗНОСОВ И ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧАСТИЧНО СНИМАТЬ ДЕНЬГИ — ЦБ

ЦБ И КАБМИН РФ РАССМОТРЯТ СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО МЕХАНИЗМА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ВСЕМ ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ — ЦБ

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