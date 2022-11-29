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2022
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Банк России и правительство повысят привлекательность долгосрочных вложений
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ЦБ ВМЕСТЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ИНВЕСТОРОВ — ЦБ ЦБ И КАБМИН РФ НАМЕРЕНЫ УЛУЧШАТЬ МЕХАНИЗМ ИИС,... ПРАЙМ, 29.11.2022
банки, финансы, новости
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ЦБ ВМЕСТЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ИНВЕСТОРОВ — ЦБ
ЦБ И КАБМИН РФ НАМЕРЕНЫ УЛУЧШАТЬ МЕХАНИЗМ ИИС, В ТОМ ЧИСЛЕ УВЕЛИЧИТЬ ЛИМИТ ЕЖЕГОДНЫХ ВЗНОСОВ И ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧАСТИЧНО СНИМАТЬ ДЕНЬГИ — ЦБ
ЦБ И КАБМИН РФ РАССМОТРЯТ СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО МЕХАНИЗМА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ВСЕМ ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ — ЦБ
Новость дополняется