МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Финансовый сектор РФ способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, сейчас нарастания системных рисков нет, говорится в проекте ЦБ "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы". Правительство предоставит ликвидность банковскому сектору к 6 декабря

"Проведенный Банком России анализ показывает, что финансовый сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте. Системной докапитализации финансового сектора, в том числе банковского сектора, не требуется. Отдельным финансовым организациям может быть необходима помощь их собственников", — сказано в документе.

ЦБ добавил, что "нарастания системных рисков в банковском секторе пока не наблюдается". При этом ЦБ подчеркивает, что в то же время опыт последних лет показал важность наличия буфера капитала и возможных инструментов покрытия рисков.

Например, в зависимости от масштаба проблем такими инструментами могут быть прямая докапитализация через приобретение акций или субординированных обязательств либо предоставление капитальных гарантий, дающих право на получение поддержки при ухудшении финансового положения организации.

Банк России также обсудит с рынком создание фонда для поддержки банков в "форсмажорных обстоятельствах" после завершения адаптации экономики к внешним шокам.

В начале августа регулятор опубликовал доклад, в котором сообщил, что может рассмотреть вопрос создания автономного фонда для поддержки финансового сектора, который формировался бы за счет отчислений финансовых посредников.

"После завершения адаптации экономики к внешним шокам Банк России планирует обсудить с рынком вопрос о целесообразности создания Фонда развития банковского сектора. Этот фонд может формироваться за счет взносов банков (по аналогии с фондом страхования вкладов). В перспективе одной из его функций может быть поддержка банковского сектора в стрессовых ситуациях", — сказано в документе.

Отмечается, что фактически речь идет о создании коллективного буфера капитала для банков в дополнение к индивидуальным, которые формируются за счет надбавок к нормативам достаточности капитала. "При этом поддержка будет оказываться только в том случае, если потери финансовых организаций связаны с форсмажорными обстоятельствами, а не являются следствием применявшихся ранее рисковых бизнес-моделей", — уточняет идею ЦБ.

ЦБ РФ собирается развивать стресс-тестирование кредитных организаций в качестве превентивного инструмента банковского надзора.

Такое стресс-тестирование нацелено на заблаговременное выявление уязвимостей отдельных банков и в целом сектора к различным внутренним и внешним шокам, это позволяет своевременно принимать надзорные меры и эффективнее планировать изменения в банковском регулировании, объяснили в ЦБ.