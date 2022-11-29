ЦБ планирует развивать стресс-тестирование кредитных организаций
ЦБ планирует развивать стресс-тестирование кредитных организаций в банковском надзоре
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ собирается развивать стресс-тестирование кредитных организаций в качестве превентивного инструмента банковского надзора, говорится в подготовленном ЦБ проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".
"Банк России планирует развивать надзорное стресс-тестирование кредитных организаций как превентивный инструмент банковского надзора", — говорится в документе.
Такое стресс-тестирование нацелено на заблаговременное выявление уязвимостей отдельных банков и в целом сектора к различным внутренним и внешним шокам, это позволяет своевременно принимать надзорные меры и эффективнее планировать изменения в банковском регулировании, объяснили в ЦБ.
https://1prime.ru/banks/20221129/838992728.html
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