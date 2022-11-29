МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России считает приоритетом запуск социального банковского вклада с гарантированным доходом, привязанным к ключевой ставке, говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов". ЦБ отметил рост склонности россиян к потреблению

"Среди приоритетов – социальный банковский вклад, условия которого будут предусматривать гарантированное начисление дохода с процентной ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России. Данный продукт будет стимулировать сберегательную привычку у граждан", — указывается в проекте.

"Еще один продукт – социальный банковский счет. Это текущий счет, привязанный к карте "Мир", с начислением процентов на остаток по этому счету в привязке к ключевой ставке Банка России. Предполагается, что переводы, платежи, снятие наличных, любая оплата с этой карты в пределах определенной суммы в месяц должны быть освобождены от комиссий", — отмечается там же.