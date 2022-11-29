МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует в ближайшее время продолжить работу по внедрению регулирования вложений банков в экосистемы, но с возможными послаблениями по сравнению с прежними планами, говорится в подготовленном ЦБ проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы". ЦБ сообщил о сокращении средств населения в российских банках

"Банк России планирует в ближайшее время продолжить работу по внедрению в банковское регулирование риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов, в том числе вложений банков в экосистемы и другие виды нефинансового бизнеса. При этом возможны увеличение длительности переходного периода, калибровка параметров кредита таким образом, чтобы не оказывать избыточного давления на потенциал кредитования банков в период восстановления капитала и не ограничивать участия банков в финансировании экономического развития", — указывается в документе.

Регулятор считает необходимым продолжить разработку подходов к регулированию экосистемного бизнеса. "Оно должно базироваться на принципе пропорциональности в зависимости от размера платформы/экосистемы и потенциальных рисков от их деятельности, то есть к крупнейшим участникам должно предъявляться больше требований. Скорость внедрения регулирования должна зависеть от уровня "платформизации" конкретного сектора, его социальной и экономической значимости", — отмечает ЦБ.

Кроме введения регуляторных требований, он считает важным продолжать реализацию мер государственной поддержки отрасли информационных технологий – независимо от того, входит ли компания в экосистему банка или технологической компании.

Целесообразна разработка критериев для поддержки платформ в отдельных социально значимых отраслях – например, платформ электронной коммерции как важного канала реализации товаров и услуг в условиях структурной перестройки экономики, платформ в области купли-продажи и аренды недвижимости, добавляет регулятор.