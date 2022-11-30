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В "Тинькофф" сообщили об устранении сбоя в работе приложений
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Наблюдавшиеся ранее сложности в работе приложений "Тинькофф" устранены, сообщили РИА Новости в чат-боте кредитной организации. Ранне во вторник клиенты группы сообщили о проблемах... ПРАЙМ, 30.11.2022
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Наблюдавшиеся ранее сложности в работе приложений "Тинькофф" устранены, сообщили РИА Новости в чат-боте кредитной организации.
Ранне во вторник клиенты группы сообщили о проблемах с доступам к сервисам "Тинькофф банка" и "Тинькофф инвестиций". Также было невозможно дозвониться до кол-центра.
"Мы исправили ситуацию. Извините за ожидание", — сообщили в чате приложения.