МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Наблюдавшиеся ранее сложности в работе приложений "Тинькофф" устранены, сообщили РИА Новости в чат-боте кредитной организации. "Тинькофф" повысил порог для взимания комиссии за обслуживание счета

Ранне во вторник клиенты группы сообщили о проблемах с доступам к сервисам "Тинькофф банка" и "Тинькофф инвестиций". Также было невозможно дозвониться до кол-центра.

"Мы исправили ситуацию. Извините за ожидание", — сообщили в чате приложения.