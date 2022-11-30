МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ВТБ с 3 декабря поднимет минимальную ставку по ипотеке на покупку готового, строящегося жилья и в рамках программы рефинансирования на 0,5 процентного пункта, до 10,9%, сообщила пресс-служба банка. Заемщикам могут разрешить брать семейную ипотеку на вторичное жилье

"С 3 декабря ВТБ скорректирует условия по своим ипотечным программам. Минимальная ставка будет повышена на 0,5 процентного пункта, до 10,9%. Новые ценовые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования", — говорится в сообщении.

Все заявки, направленные в банк до 2 декабря включительно, будут рассмотрены по текущим условиям со ставками от 10,4%, добавили в ВТБ.

Банк меняет условия по кредитам на фоне повышения рыночных ставок в ноябре. Дополнительным фактором стал продолжающийся рост стоимости привлечения ресурсов на рынке, что не позволяет оставлять условия кредитов без изменений. Названы депозиты, от которых лучше держаться подальше

"Средние ценовые параметры по ипотеке у крупнейших игроков сегодня зафиксированы на уровне около 11%, таким образом, мы приводим свои условия к базовым общерыночным значениям", — указывается в сообщении.

При этом в банке отметили, что условия по льготным программам останутся без изменений. ВТБ также сохраняет текущие неценовые параметры кредитов, в том числе — минимальные требования к уровню первого взноса.