МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Банк России почти не получает жалоб на микрофинансовые организации, кредитующие предприятия малого и среднего бизнеса (МСП), сообщил РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

Здание Банка России

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"Жалобы на микрофинансовые организации, выдающие предпринимательские займы, мы практически не получаем", — сказал он.

Мамута отметил, что в государственных микрофинансовых организациях (МФО) ставки по займам для МСП составляют в среднем 5% годовых, по некоторым продуктам — ниже 1% годовых. Например, минимальные ставки для заемщиков, которые заняты в экспортной деятельности или в производстве/промышленности, могут составлять 0,1% годовых, потому что заемные средства предоставляются за счет специально выделенных долей региональных или муниципальных бюджетов.

"И я часто езжу по регионам и вижу, что вклад этих фондов в развитие местного малого бизнеса весьма значительный. Так что нужно разделять то, что связано с поддержкой предпринимательской инициативы, и то, что связано с покрытием краткосрочных потребностей людей. И то, и другое важно, но смысл и цели микрофинансирования разные", — сказал глава службы.

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По его словам, микрофинансовый рынок в РФ растет, в том числе и в сегменте МСП: благодаря поддержке государства эти фонды докапитализируются, у них появляются ресурсы на выдачу новых микрозаймов.

"Есть немало примеров обращения предпринимателей, которые открыли бизнес совсем недавно и пока не могут рассчитывать на банковский кредит. По сути, у них не так много вариантов: либо занимать у знакомых, партнеров, либо брать деньги в специализированном микрофинансовом фонде. В фонде выгодно, и это официальный заем, информация о котором передается в Бюро кредитных историй, у предпринимателя формируется кредитный рейтинг, а это уже тропинка к получению банковского кредита", — добавил он.