МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Продажи "плохих" долгов на рынке микрофинансовых организаций за третий квартал текущего года выросли почти в 2 раза к предыдущему кварталу, до 22,8 миллиарда рублей, заявил директор Департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков, выступая на "XXI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности". Банк России сообщил о росте рынка МФО

"Если на лето 2022 года продажи ("плохих" долгов — ред.) составляли 11,5 миллиарда рублей, то несмотря на то, что по результатам третьего квартала NPL 90+ (просроченная задолженность сроком более 90 дней — ред.) остался тем же самым (что и во втором квартале — ред.), то посмотрите насколько увеличились продажи (до 22,8 миллиарда рублей на 30 сентября 2022 года — ред.). То есть насколько на самом деле "плохих" долгов скопилось на рынке микрофинансовых организаций", — сообщил Кочетков, ссылаясь на данные своей презентации.

Он также продемонстрировал и более ранние данные. Объем продаж "плохих" долгов в целом показывал рост начиная с первого квартала 2020 года. Так, по результатам второго квартала 2020 года задолженностей продали на 8,1 миллиарда рублей. Следующий максимум был достигнут по итогам третьего квартала 2021 года в 9 миллиардов рублей, и затем уже достиг 22,8 миллиарда рублей в третьем квартале 2022 года.

Доля NPL 90+ в совокупном портфеле МФО также росла все это время. Так, по итогам второго квартала 2020 года показатель NPL 90+ вырос до 32%. После этого он снижался, а затем повышался до следующего максимума в 34,6% по итогам второго квартала 2022 года. При этом за третий квартал задолженностей, просроченных более чем на 90 дней, больше не стало — в третьем квартале показатель NPL 90+ также остался на уровне 34,6%.

"Сколько займов выдают микрофинансовые организации с высоким показателем долговой нагрузки? Если в четвертом квартале 2021 года доля займов с ПДН более 80% составляла 35%, то во втором и третьем кварталах 2022 года она уже превысила 40%", — добавил Кочетков.