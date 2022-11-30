МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует продлить регуляторные послабления банкам в части формирования резервов на возможные потери по кредитам, сообщил в среду регулятор. Банк России сообщил о росте рынка МФО

"Меры, которые планируется продлить (в том числе в модифицированном формате): регуляторные меры в части формирования резервов", — говорится в сообщении.

ЦБ обозначил сроки, к которым надо будет полностью сформировать резервы на возможные потери по ссудам, прочим активам и условным обязательствам кредитного характера, возникшим до 18 февраля 2022 года.

Так, резервы в отношении юрлиц, если просроченные платежи меньше 90 дней, надо будет сформировать до 1 июля 2023 года. Такой же срок обозначен и по юрлицам-нерезидентам, требования к которым номинированы в иностранной валюте, даже в случае наличия просроченных платежей свыше 90 дней (это послабление касается только банков, которые находятся под блокирующими санкциями).

В части физлиц и субъектов малого и среднего предпринимательства резервы нужно будет сформировать в срок по 31 декабря 2023 года.