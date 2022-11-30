ЦБ рекомендовал банкам принудительно не выселять должников из жилья
ЦБ рекомендовал банкам проводить реструктуризации кредитов заемщиков до конца 2023 года
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендует банкам проводить реструктуризации кредитов заемщиков и принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года, говорится в сообщении регулятора.
"Меры, которые планируется продлить (в том числе в модифицированном формате)… рекомендации кредиторам по работе с заемщиками по 31 декабря 2023 года (реструктурировать кредиты (займы) в соответствии с предусмотренными программами реструктуризации, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание)", — сказано в документе.
Отмечается, что указанные реструктуризации также не будут учитываться в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика.
https://1prime.ru/banks/20221130/839009463.html
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