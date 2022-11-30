МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендует банкам проводить реструктуризации кредитов заемщиков и принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года, говорится в сообщении регулятора. Суд расширил круг должников по иску АСВ к бывшим топ-менеджерам "М Банка"

"Меры, которые планируется продлить (в том числе в модифицированном формате)… рекомендации кредиторам по работе с заемщиками по 31 декабря 2023 года (реструктурировать кредиты (займы) в соответствии с предусмотренными программами реструктуризации, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание)", — сказано в документе.

Отмечается, что указанные реструктуризации также не будут учитываться в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика.