МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Банк России с 2023 года отменит ряд регуляторных послаблений для банков, в том числе по несоблюдению лимитов открытых валютных позиций и пониженные риск-веса для нормативов достаточности капитала и концентрации по оборотным кредитам системообразующих организаций, говорится в сообщении регулятора. ЦБ рекомендовал банкам принудительно не выселять должников из жилья

"Меры, которые не будут продлены после 2022 года: послабления по несоблюдению лимитов открытых валютных позиций для снижения рисков и стимулирования снижения доли "токсичных" валют в балансах кредитных организаций", — сказано в документе. Также банки больше не смогут применять пониженный риск-вес для нормативов достаточности капитала и концентрации по оборотным кредитам системообразующих организаций. При этом по выданным до конца текущего года ссудам мера будет действовать 1 год с даты их выдачи.

Кроме того, банки потеряют возможность применять пониженный риск-вес для нормативов концентрации по корпоративным заемщикам, в отношении которых банк нарастил объем кредитных требований на сумму более 10 миллиардов рублей. При этом банки, которые воспользовались льготой в 2022 году, смогут применять ее по соответствующим заемщикам по 31 мая 2025 года.

Другой мерой, которую регулятор намерен свернуть с нового года, является возможность фиксации валютных курсов, стоимости ценных бумаг и имущества для целей пруденциального регулирования, а также справедливой стоимости ценных бумаг и отдельных финансовых инструментов для целей бухгалтерского учета в связи с постепенной стабилизацией финансового рынка и с учетом введения ряда новых мер поддержки, отмечается в сообщении.

ЦБ также намерен отменить возможность устанавливать предельную процентную ставку по рублевым субординированным инструментам в размере максимальной из двух величин: 15% либо увеличенного на 5 процентных пунктов значения ключевой ставки Банка России.

Наконец, будет свернута "возможность не ухудшать классификационную группу для оценки экономического положения кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, включая центральных контрагентов, до проведения классификации по состоянию на 1 января 2023 года включительно". С 1 апреля следующего года ЦБ будет определять классификационную группу организаций в обычном порядке.

Банк России также планирует, что банки начнут раскрывать финансовую отчетность в ограниченном формате с 1 января.

ЦБ РФ также намерен продлить до 1 июля 2023 года право кредитных организаций не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Это данные о реорганизации, структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, о контролирующих лицах, о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность в случае реорганизации в форме слияния, присоединения и преобразования.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, в отношении крупнейших банков. В марте ЦБ принял решение запретить банкам временно публиковать финансовую отчетность — последние доступные данные по их прибыли были в январе. В тот месяц сектор заработал 164 миллиарда рублей, а количество прибыльных банков составляло 256.