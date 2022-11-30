МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Банк России уточнил, каким образом кредитным организациям (КО) будет предоставлена возможность по формированию в течение 10 лет резервов по полностью замороженным в результате санкций активам. Банк России сообщил о росте рынка МФО

О том, что ЦБ даст 10 лет банкам на решение проблем с замороженными активами, в сентябре говорил директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов.

"Новые меры, направленные на поддержку банковского сектора: "рассрочка" для КО на 10 лет — по 31.12.2032 — по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам", — говорится в сообщении ЦБ, и отмечается, что "аналогичное решение планируется и в отношении НФО".

"Рассрочка" предполагает, что в течение 10 лет КО должны будут равномерно снижать чистый (то есть за вычетом резервов) объем заблокированных активов. Таким образом, они смогут снизить его либо постепенно резервируя эти активы, либо за счет их урегулирования (например, взаимозачета требований и обязательств, где возможно; выделения таких активов в отдельное юридическое лицо)", — объяснили в ЦБ.

Согласно таблице, приведенной ЦБ, размер резервов начиная с 1 января 2024 года должен составлять 10% от заблокированных активов, с начала 2025 года — 20%, далее этот объем будет увеличиваться на 10% каждый год и к 31 декабря 2032 года должен составить 100%.

Регулятор отмечает, что "рассрочка" будет распространяться на активы, на распоряжение которыми из-за санкций наложены явные ограничения и по которым нет альтернативных источников возмещения. Но она не будет предоставляться по прочим активам с ограничениями на использование, где предусмотрены альтернативные механизмы возмещения, например, платежи в рублях в пользу российских держателей или выпуск замещающих рублевых облигаций. Во время использования "рассрочки" стоимость активов в бухгалтерском учете должна быть зафиксирована кредитной организацией в рублях по курсу, который определяется в порядке, установленном ЦБ для заблокированных активов.

Кроме того, одновременно с этим до конца 2023 года активы, с которыми из-за санкций ограничено совершение операций или сделок, в том числе полностью или частично заблокированные, будут исключаться из расчета нормативов ликвидности (Н2, Н3, Н4). В расчет нормативов достаточности капитала они будут включаться с риск-весом 100%.

"Для КО — расчетных депозитариев и НКО — центральных контрагентов будут определены дополнительные требования в отношении учета заблокированных активов при расчете обязательных нормативов, резервов и выплаты дивидендов с учетом особенностей осуществления ими инфраструктурных функций", — заключили в ЦБ.