МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Банк России в следующем году может снизить ключевую ставку до 6,5%, а затем вновь начнет ее повышать — до 7% по итогам 2024 года, прогнозирует рейтинговое агентство АКРА. Банк России сохранит ключевую ставку в декабре, считают в Госдуме

Согласно прогнозу АКРА, ключевая ставка на конец текущего года останется без изменения на уровне 7,25%, при этом уже в 2023 году в декабре она будет составлять 6,5%. Однако уже в 2024 году ЦБ вновь начнет повышать ключевую ставку — на конец года она составит 7%.

ЦБ в октябре сообщал, что с 31 октября до конца 2022 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 7,4-7,6%. В 2023 году показатель ожидается на уровне 6,5-8,5%, в 2024 году — 6-7%, а в 2025 году — 5-6%.

Одновременно АКРА ждет, что инфляция в декабре текущего года снизится до 12,5%, в 2023 году — до 6,9%, а в 2024 году — до 5%.

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам текущего года составит 12-13%, по итогам следующего года замедлится до 5-7%, а в дальнейшем — вернется на целевой уровень 4%.