МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российские банки пока не планируют повышать свои ставки по ипотеке, вместе с тем внимательно следят за рынком и готовы быстро корректировать условия, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. Сбербанк ожидает роста портфеля ипотеки на 15,9 процента

В среду ВТБ сообщил, что с 3 декабря поднимет минимальную ставку по ипотеке на покупку готового, строящегося жилья и в рамках программы рефинансирования на 0,5 процентного пункта, до 10,9%.

Банк меняет условия по кредитам на фоне повышения рыночных ставок в ноябре, объяснили в пресс-службе. Там добавили, что средние ценовые параметры по ипотеке у крупнейших игроков сегодня зафиксированы на уровне около 11%.

Вместе с тем "Абсолют банк", банк "Зенит" заверили, что не планируют повышать ставки по ипотеке. "Рынок скорректировался в сентябре, и в настоящее время нет оснований для изменений — Банк России сохранил ключевую ставку, инфляция в рамках прогнозируемых значений и даже ниже", — пояснили в "Абсолют банке" и не исключили небольшое снижение ипотечных ставок на рынке в начале года.

В банке "Зенит" в начале ноября ставки были снижены по классическим ипотечным программам, заявила зампред кредитной организации Наталья Тутова. В Газпромбанке и Росбанке отметили, что на текущий момент планов по корректировкам ставок нет, но они внимательно следят за ситуацией на ипотечном рынке. "Готовы оперативно корректировать ставки при необходимости", — отметили в Газпромбанке.

В Альфа-банке и банке "Открытие" тоже заявили, что смотрят за рынком и будут реагировать "с учетом трендов". "В своей политике по ставкам мы ориентируемся на макроэкономические показатели и конкурентную среду", — пояснили в "Открытии".