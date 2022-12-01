МОСКВА, 1 дек- ПРАЙМ. Послабления для банков в сфере требований к информационной безопасности, которые действуют до 1 января 2023 года, необходимо продлить хотя бы еще на полгода, заявил РИА Новости эксперт Ассоциации российских банков (АРБ) Андрей Федорец. ЦБ обсудит формат раскрытия информации банками с 2023 года

Весной этого года Банк России до 1 января 2023 года ввел режим неприменения мер воздействия к банкам за нарушение некоторых требований к защите информации, если они возникли из-за санкций. При этом данный мораторий не распространяется на ситуации, которые несут существенные риски информационной безопасности и операционной надежности. Также под эти послабления не попали требования по противодействию хищениям средств клиентов банков кибермошенниками.

В ноябре глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил, что регулятор считает нецелесообразным продлевать эти послабления. Как пояснил Федорец, суть льгот ЦБ – это не применять меры воздействия к банкам, если они реализовали компенсирующие меры защиты. Требования регулятора по защите информации, действительно, серьезные, и "отсрочка их реализации была банкам необходима в нынешних условиях", добавил он.

"Но, как мы понимаем, мало кто из банков, это время, данное как отсрочка, использовал в целях реализации мер защиты. Поэтому банки надеются, что послабления будут продлены хотя бы на полгода", — заявил Федорец.

Банки, которые ответили РИА Новости на соответствующий запрос, отметили, что после введения беспрецедентных санкций данные послабления были актуальны и полезны. При этом они не указали, нуждаются ли в их продлении и на какой срок, но рассказали, с какими проблемами они сталкиваются в сфере защиты информации.

"Сейчас на рынке наблюдается дефицит квалифицированных кадров в сфере информационной безопасности. При этом требования к квалификации инженерного состава работников растут в виду того, что переход на отечественные СЗИ (средства защиты информации – ред.) требует более глубоких знаний сетевых технологий и системного администрирования при настройке и отладке их работы", — отметили в Россельхозбанке.

В Новикомбанке добавили также, что в настоящий момент в банковском секторе продолжает ощущаться дефицит отечественных решений, сопоставимых по характеристикам и функционалу с зарубежными образцами. В "Абсолют банке" при этом заявили, что у них к настоящему времени выполнена большая часть работы по переходу с зарубежных средств защиты информации.