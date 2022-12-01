МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российское банковское сообщество показало очень хороший уровень устойчивости в начале этого года, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин на VIII Банковской юридической конференции "Банки в эпоху кардинальных перемен: аспекты права", которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Банкир призвал продлить послабления для банков по защите информации

"Банковское сообщество показало очень хороший уровень устойчивости в начале этого года, когда драматические события привели к большому количеству колебаний на финансовых рынках, возникновению большого количества разных дисраптов (от англ. disrupt — нарушений — ред.). Банковское сообщество выстояло, в этом, конечно, большая роль самих кредитных организаций, которые в течение последних нескольких лет наращивали свою капитальную базу и улучшали походы к управлению рисками", — заявил он.

"Надо, наверное, здесь упомянуть и роль регуляторов — Государственной думы, Минфина, которые своими действиями, принятием законодательств или подзаконного регулирования способствовали тому, чтобы российская финансовая система встречала разного рода кризисы во всеоружии", — добавил Чистюхин.

ЦБ РФ, реагируя на сложившуюся ситуацию, летом текущего года выпустил доклад "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях", в котором определил свои подходы к основным задачам финансового рынка на текущий период. "Главные выводы этого доклада, который получил очень широкий отклик от профессионального сообщества, легли в проект основных направлений развития финансового рынка", — отметил первый зампред регулятора.

ЦБ на этой неделе опубликовал проект "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов". Это документ, который ежегодно обновляется и обозначает среднесрочные планы и горизонты деятельности ЦБ РФ и всего финансового сообщества. "Очевидно, что с учетом роли банковского сектора на финансовом рынке России, ему уделяется наибольшее внимание — это ядро нашей финансовой системы, основной драйвер предоставления финансовых услуг и сервисов", — сказал Чистюхин.

В документе очень серьезное внимание уделяется ряду аспектов, связанных с банковской деятельностью, в том числе обеспечению финансовой устойчивости кредитных организаций, которые должны продолжать качественно предоставлять все банковские сервисы и услуги.