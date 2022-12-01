МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Средняя сумма одного хищения кибермошенниками у клиентов российских банков за девять месяцев 2022 года составила 14,5 тысяч рублей, что на 30% больше уровня 2019 года, заявил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. ЦБ оценил уровень устойчивости банковского сообщества в начале года

"Средняя сумма хищений или так называемый средний чек хищения начиная с 2019 года в среднем вырос на 30%. И по данным за девять месяцев этого года составляет практически 14,5 тысяч рублей", — сказал Уваров, выступая на форуме "Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. AntiFraud Russia".

По данным Банка России, средний чек хищений в 2019 году составил 11,13 тысячи рублей, в 2020 году – 12,65 тысячи рублей, в 2021 году – 13,12 тысячи рублей.

Всего кибермошенники за девять месяцев этого года похитили у клиентов банков более 10 миллиардов рублей, за весь 2021 год ущерб составил 13,6 миллиарда рублей, в 2020 году — 9,8 миллиарда рублей, свидетельствуют данные ЦБ.